Laufevent in Viersen : Schon mehr als 600 Voranmeldungen für den Rahser-Run

Laufevent in Viersen

Erstmals wird der Ra(h)ser Run in diesem Jahr auch zur Stadtmeisterschaft für Schüler. Foto: LG Viersen/Martin Boeken

Viersen Zwei Jahre musste der Ra(h)ser Run pausieren, am Sonntag um 12 Uhr geht‘s wieder los. Schon mehr als 600 Läufer haben sich angemeldet – auch acht Schulen beteiligen sich. Das hat einen besonderen Grund.

Zum ersten Ra(h)ser-Run nach zweijähriger, coronabedingter Pause, haben sich 625 Läufer vorangemeldet. Das teilte das Orga-Team der Laufgemeinschaft 47 Viersen mit. „Wir sind damit sehr zufrieden“, erklärte Helge Heining, Vizevorsitzender der LG 47. Der Ra(h)ser-Run findet am Sonntag, 22. Mai, ab 12 Uhr statt. Der Hauptlauf über zehn Kilometer beginnt um 15.15 Uhr.

Besonders hervorzuheben seien die hohen Teilnehmerzahlen in den drei Schüler-Läufen, erklärte Heining. Insgesamt liegen Meldungen von acht Schulen mit 288 Kindern vor, dabei führt die Remigiusschule die Meldeliste mit 132 Kindern an. Die Schüler starten beim 2,6-km -Lauf mit Start und Ziel auf der Rahserstraße Höhe Anne-Frank-Gesamtschule. Die enge Zusammenarbeit mit der Stadt Viersen, mit der zusammen erstmals eine Stadtmeisterschaft für Schulen durchgeführt wird, trage bereits Früchte, so Heining.