Jugendfussball : Jugendteams des 1. FC peilen Bundes- und Regionalliga an

Die Jugendteams des 1. FC kämpfen um den Aufstieg. Foto: imago sportfotodienst

Jugendfussball Die U17 und U15 der Westender spielen im Endspurt der Saison um den Aufstieg in die Regionalliga und Bundesliga. Ein Erfolg, mit dem der Verein nicht unbedingt gerechnet hat.

Für die B- und C-Junioren des 1. FC Mönchengladbach stehen entscheidende Tage an: Zum Ende der Saison haben beide Nachwuchsteams die Möglichkeit, in die jeweils höchste Spielklasse aufzusteigen. Für die C-Junioren (U15) wäre dies der Schritt in die Regionalliga West, die B-Junioren (U17) könnten in die Bundesliga West aufsteigen.

Mit einem 4:1-Heimerfolg über den Verfolger DFK Arminia Klosterhardt hat die U15 der Westender am Samstag die Meisterschaft in der Niederrheinliga gefeiert. Mit satten sieben Punkten Vorsprung ist den Gladbachern die Tabellenführung einen Spieltag vor Schluss sicher. Das Team von Coach Michael Vels spielt damit um den Aufstieg in die Regionalliga West. Dafür stehen nach Abschluss der regulären Saison Relegationsspiele gegen die beiden Meister und den besten Tabellenzweiten der parallelen Niederrheinligen an. „Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft und freuen uns über diesen tollen Erfolg“, lobt Timo Wendelen, Sportlicher Leiter der Jugend beim 1. FC Mönchengladbach. „Vor der Saison hab ich mit einem Augenzwinkern gesagt, wie schön es wäre, wenn die C-Junioren in der Regionalliga spielen würden, um den Jungs auch eine gute Perspektive bieten zu können. Und jetzt hat die Mannschaft wirklich die Chance dazu.“ Dafür müssten die Mönchengladbacher im ersten Aufeinandertreffen wohl den SC Bayer Uerdingen besiegen, der in der Gruppe 1 bereits als Meister feststeht. Auch der 1. FC Bocholt – Meister in der Niederrheinliga Gruppe 3 – wird mit seiner U15 um den Aufstieg in die Regionalliga West kämpfen.