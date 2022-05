Viersen/Mönchengladbach : Stark unterschiedliche Zeugenaussagen nach Fußball-Randale

Das Verfahren nach der Fußball-Randale in Neersbroich wurde am Dienstag vor dem Jugendschöffengericht Mönchengladbach fortgesetzt. Das Foto zeigt die drei Angeklagten mit zwei Verteidigern, Claudia Stachecki und Markus Kluck, zum Prozessauftakt. Archivfoto: Foto: Marc Pesch Foto: Marc Pesch

Viersen/Mönchengladbach Nachdem einer der Angeklagten am zweiten Verhandlungstag unentschuldigt gefehlt hatte, wurde er jetzt von der Polizei vorgeführt. Am dritten Verhandlungstag zu den Ausschreitungen bei einem Jugendfußballspiel in Korschenbroich gab es sehr unterschiedliche Zeugenaussagen.