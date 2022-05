Schloss Dyck-Lauf : 250 Läufer für einen guten Zweck

250 junge und ältere Läufer gingen am Schloss an den Start. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Dyck Die Vorjahreszahl bei den Starten wurde beim Schloss Dyck-Lauf nicht erreicht. Warum Norbert Rothausen von der Kinder- und Familienhilfe Namibia, die mit dem Event unterstützt wurde, dennoch zufrieden ist.

Die Veranstalter des Schloss-Dyck-Laufs 2022 waren angesichts der Umstände durchaus zufrieden mit dem Verlauf und dem Ergebnis. Zwar wurde die Zahl der Teilnehmer des Laufs im September 2021, als rund 300 starteten, nicht ganz erreicht, diesmal gingen 250 an den Start. Aber angesichts des strahlenden Frühsommerwetters und der immer noch bestehenden Besorgnis wegen des Corona-Virus zeigte sich Norbert Rothausen, Vorsitzender der Kinder- und Familienhilfe Namibia , angetan vom Ablauf und vom Spendenergebnis.

Der Lauf gehört zu einer der Aktionen der Namibia-Hilfe, mit denen Hilfsprojekte in Namibia unterstützt wurden. Durch den Verkauf von Getränken und Speisen sowie vom Lauf-Shirts sollte eine Summe von rund 2500 Euro zusammenkommen, schätzte er.

Froh ist er, dass nach der einjährigen Pause 2020 und dem Wiederaufleben 2021 jetzt der Schloss-Dyck-Lauf wieder zu seiner angestammten Zeit stattfinden kann. Sein großes Lob gilt Robin Resch von Dreambig Events, der die Läufe organisiert und für die Teilnehmerlisten und Siegerurkunden sorgte. „Pesch hat unseren Lauf auf eine neue organisatorische Ebene gestellt“, sagte Rothausen lobend. Pesch, der am 15. Juni auch das erste Laufereignis an Schloss Wickrath durchführt, konnte seine Erfahrung aus derartigen Läufen für Jung und Alt gut einbringen. „Wegen Corona ist vieles weggebrochen“, meinte er mit Blick auf die Teilnehmerzahl. „Vor der Pandemie hatten wir 700 Starter. Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis wir uns wieder an die Normalität gewöhnt haben.“