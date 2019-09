Protestaktion in Viersen : Reinigungskräfte der Viersener Schulen wollen diesen Mittwoch streiken

Viersen Die Stadt Viersen soll zum „Streik-Spot“ der Gebäudereinigung werden: „Kein Papierkorb wird mehr geleert, keine Toilette sauber gemacht, kein Fenster geputzt“, heißt es in einer Ankündigung der Gebäudereiniger-Gewerkschaft IG Bau, die zu dem Protest aufgerufen hat.

Demnach sollen die rund 60 Reinigungskräfte der Viersener Schulen am Mittwoch, 25. September, in den Warnstreik treten.

Was seitdem passiere, sei ungeheuerlich, so Kühn: „Viele Arbeitgeber versuchen, ihre Beschäftigten dazu zu überreden, geänderte Arbeitsverträge zu unterschreiben. Wer darauf eingeht, verliert viel. Es geht um massive Abstriche bei Lohn und Urlaub.“

Aus Arbeitgebersicht stellt sich die Situation anders dar: So erklärte das mit der Viersener Schulreinigung beauftragte Unternehmen, dass die Reinigungskräfte selbst starkes Interesse an bezahlten Überstunden hätten, um ihr Einkommen aufzustocken. Allerdings sei der seit dem Urteil zu zahlende Zuschlag für Überstunden in der damaligen Angebotskalkulation an die Stadt Viersen nicht enthalten gewesen. Entsprechend könne er die Reinigungskräfte nun nur dann mit bezahlten Überstunden beauftragen, wenn sie in einem veränderten Vertrag auf den 25-Prozent-Zuschlag verzichteten.