Taekwondo : Viersenerin gewinnt Grenzland-Duell

Julia Ronken (l. ) besiegte Madeline Folgmann in Polen. Foto: TGN

Taekwondo: Julia Ronken holte in Warschau die Silbermedaille. Im Halbfinale hatte sie überraschend die favorisierte Nettetalerin Madeline Folgmann geschlagen.

Bei den Polish Open in Warschau hat die Viersener Taekwondoka Julia Ronken (TSC Gladbeck) im Grenzland-Duell der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm für eine Überraschung gesorgt. Sie bezwang die Weltranglisten-Dritte Madeline Folgmann (TG Jeong Eui Nettetal), zog selbst ins Finale ein und fuhr mit Silber nach Hause. So blieb für Folgmann, die noch die Reisestrapazen der Grand-Prix-Teilnahme in Japan in den Knochen hatte, „nur“ Bronze.

Madeline Folgmann gewann ihr Viertelfinale gegen die Weißrussin Anastasia Solovieva mit 31:0. Julia Ronken kam gegen die polnische Kontrahentin Aleksandra Lojko zu einem 27:6 Sieg. Im Halbfinale verschaffte sich Julia Ronken ging als Außenseiterin ins Halbfinale gegen Madeline Folgmann, verschaffte sich aber schnell eine 6:0-Führung. Durch eine gute Taktik blieb sie in Führung und ging mit 6:2 Punkten in die erste Pause. In der zweiten Runde knüpfte Ronken an diese starke Leistung, durch gezielte Treffer zur Weste und einem Kopftreffer baute sie ihren Vorsprung weiter aus. In die zweite Pause ging sie mit 13:3 Punkten. Auch in der dritten Runde zeigte sie Nervenstärke und ließ sich den Sieg sowie den Einzug ins Finale nicht mehr streitig machen, am Ende hieß es 20:13 für Ronken.