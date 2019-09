Fußball : Drei Deutsche Meisterinnen sorgen für Stolz im Verein

Mireille Vanfürth, ihre Schwester Lizzy Woyke und Natascha Wermelskirchen gewannen mit Hephata den Titel der Behinderten-Werkstätten.

(ben-) Die Frauen in der Fußball-Abteilung des TSV Kaldenkirchen surfen aktuell auf einer richtigen Erfolgswelle. Nicht nur, dass die Landesliga-Mannschaft mit zehn Punkten aus vier Spielen aktuell an der Tabellenspitze steht, seit neuestem hat der Verein auch drei Deutsche Meisterinnen in seinen Reihen. Mireille Vanfürth, ihre Schwester Lizzy Woyke und Natascha Wermelskirchen aus der TSV-Reserve gewannen mit der Mannschaft der Behinderten-Werkstatt Hephata aus Mönchenglabach beim Endturnier in Duisburg-Wedau nach vielen vergeblichen Anläufen zum ersten Mal überhaupt den Titel. In einem spannenden Finale setzte sich Hephata um Trainerin Sarah Splinter aus Grefrath gegen Berlin mit 3:2 nach Neunmeterschießen durch. Daran hatten auch zwei Spielerinnen des TSV entscheidenden Anteil, denn die Lobbericherin Mireille Vanfürth verwandelte vom Punkt und Torhüterin Natascha Wermelskirchen parierte den entscheidenden Neunmeter zum knappen Erfolg. „Wir sind sehr stolz im Verein, dass wir jetzt Deutsche Meisterinnen in unseren Reihen haben. Das ist schon etwas Besonderes für uns“, sagte Marijke Hardt, Trainerin der Kaldenkirchener Landesliga-Mannschaft