Tennis : Jede Menge los auf der Golfanlage in Hinsbeck

Jede Menge los auf der Golfanlage in Hinsbeck

Das Turnier konnte bei besten Witterungsbedingungen ausgetragen werden.

(AKo) Reichlich Betrieb herrschte bei den Vereinsmeisterschaften auf der Golfanlage des GC Haus Bey. Bei idealen Witterungsbedingungen räumten unter anderem (auf dem Foto von links) Kathi Kaiser, Niels Sarhage, Marina Thönes, Kerstin Schmitz, Christian Braune, Karina Hantel, Sportwart Sven Kostjes, Silvia Gabriel und Markus Kintzelmann die Preise ab. In die Siegerlisten trugen sich letztlich bei den Damen ein: 1. Karina Hantel, 2. Christine Schumacher, 3. Regine Hanssen. In der Wertung der Herren 30 bis 50 war die Reihenfolge: 1. Christian Braune, 2. Walter Lorenz, 3. Dieter Schummers. So lief’s bei den Herren 65: 1. Reinhard Born, 2. Peter Rebig, 3. Bruno Kleineidam.