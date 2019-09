Haushalt 2020 von Viersen : Wo Viersen 2020 investieren will

Eine neue Rettungswache in Dülken soll die Behelfswache in dem Stadtteil ablösen. Dafür wurden jetzt die Planungskosten in den Haushalt 2020 eingestellt. Auch in neue Fahrzeuge für Rettungsdienst und Feuerwehr soll investiert werden. Foto: Stadt Viersen/stadt viersen

Viersens Kämmerer Christian Canzler hat dem Stadtrat seinen Entwurf für den Haushalt 2020 vorgelegt. Sein Credo: „Wir müssen sparen.“ Die Investitionen senkte er auf knapp 14 Millionen Euro.

Insbesondere in Schulen und Kitas. So sind in den Haushalt Planungskosten für den Zweitstandort der Primusschule und von zusätzlichen Gebäuden für die Ganztagsbetreuung an zwei Grundschulen enthalten. Welche Grundschulen die OGS-Gebäude bekommen sollen, steht noch nicht fest. Daneben stehen Gelder für die bauliche Neugestaltung des Schulhofs der Anne-Frank-Gesamtschule an der Lindenstraße sowie der Albert-Schweitzer-Schule bereit. Daneben sind die Kosten für die Ersteinrichtung einer neuen städtischen Kita und ein Investitionskostenzuschuss für die Ersteinrichtung einer neuen Kita in freier Trägerschaft im Haushaltsentwurf eingeplant. Die derzeit laufenden Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen städtischen Schulgebäuden sollen 2020 abgeschlossen werden, auch der Umbau des Schulhofs der Brüder-Grimm-Schule steht im kommenden Jahr auf dem Programm.