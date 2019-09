Tennis : Schaager ragt bei Tennisturnier in Brüggen heraus

Auch die 25. Auflage des Tennis-Leistungsklassen-Turniers der TG Brüggen wurde dank der großen Resonanz und des herrlichen Spätsommerwetters am lein voller Erfolg. Turnierleiterin Sonja Pohl, die als Sportwartin der TG Brüggen und Vorsitzende des Tenniskreises Viersen das Turnier seit Jahr 2012 ausrichtet, konnte die Rekordteilnehmerzahl von 74 Damen und Herren zum LK-Endspurt begrüßen.

Insgesamt wurden an zwei Tagen 84 Matches absolviert, wobei erneut Marcel Lenßen zum erfolgreichsten Akteur des Turniers avancierte. Der 45 Jahre alte Schaager, der in dieser Saison mit dem Herren-40-Team des TV Lobberich den Aufstieg in die 2.Verbandsliga schaffte, gab bei seinen drei Siegen nur insgesamt sechs Spiele ab. Bei den ältesten Teilnehmern verbuchten Neuzugang Bärbel Kall (65) sowie Wolfgang Wienskowski (64, beide TG Brüggen) je zwei Siege. Brüggens jüngste Teilnehmerinnen Judith Götz (12) und Luica Pohl (13) konnten auf heimischer Anlage ebenfalls ihre Leistungsbilanz verbessern. Mit je einem Sieg haben sie sich erneut in die Herzens des Vereins gespielt. „Es erfüllt uns mit stolz, dass auch die Jugend bereits Turniere spielt. Das ist der Lohn unserer erfolgreichen Nachwuchsarbeit“, sagte Brüggens Jugendsportwart Mike Jewanski.