Kämmerer von Viersen : Christian Canzler: „Wir erwarten keine Langeweile"

„Wir müssen sparen!“ Christian Canzler, Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Viersen. Foto: Stadt Viersen/Frank SCHLIFFKE

Viersen Unsere Redaktion dokumentiert die Haushaltsrede von Viersens Kämmerer Christian Canzler im Wortlaut.

Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Rates der Stadt Viersen, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen, meine Herren,

„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.“ Dieser Satz wird dem griechischen Philosophen Aristoteles zugeschrieben und kennzeichnet den Gedanken, dass man zwar bestimmte Rahmenbedingungen nicht selbst verändern, aber durch eigene Anpassungen mit ihnen umgehen kann.

Mit der heutigen Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2020 kann der erste Haushalt nach Verlassen der Haushaltssicherung zum Haushaltsjahr 2019 vorgelegt werden, der dritte Haushalt in Folge, der einen Ausgleich aufzeigt. Damit ist es der Stadt Viersen aus eigener Kraft gelungen, ihre vollständige finanzpolitische Handlungsfähigkeit nach rund 25 Jahren wiederherzustellen. Man hat, bildlich gesprochen, die Segel anders gesetzt, so dass man mit dem Wind zurechtkam.

Der erreichte Haushaltsausgleich und das Verlassen der Haushaltssicherung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die finanzielle Situation der Stadt Viersen nach wie vor sehr angespannt ist. Von daher ist aus Sicht der Verwaltung eine Fortführung und ggfs. auch Ausweitung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen unabdingbar, um auch in den Folgejahren einen Haushaltsausgleich darstellen zu können. Denn das Verlassen der Haushaltssicherung führt an sich nicht zu mehr Geld, sondern zuvorderst zu mehr Flexibilität, insbesondere im Hinblick auf die freiwilligen Leistungen. Man kann es schlagwortartig vielleicht auch zusammenfassen etwa zu „Haushaltssicherung weiterhin leben, um Haushaltssicherung zukünftig zu vermeiden“.

Auch deshalb enthält der Entwurf eine Fortführung des bisherigen Haushaltssicherungskonzepts als ein „freiwilliges Sparkonzept“ einschließlich Personalaufwandskonsolidierungskonzept (PAKK), das im Weiteren auch im politischen Arbeitskreis „Haushaltskonsolidierung“ vordiskutiert und vorberaten werden sollte. Gleiches gilt für den sog. „Kreditdeckel“, dazu später ein wenig mehr.

Wir als Verwaltung haben also so getan, als wären wir noch in der Haushaltssicherung und haben die bisher beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen fortgesetzt, was letztlich erst den geringfügigen Überschuss in Höhe von rd. 0,1 Mio. € für 2020 ermöglicht.

Es bleibt also dabei, dass ein stringenter Konsolidierungskursbeibehalten werden muss, um einen Rückfall in die erneute Haushaltssicherung und die hiermit verbundenen Restriktionen dauerhaft zu vermeiden. Lassen Sie mich Sie nun in zügigen Schritten durch die wichtigsten Eckpunkte des Haushalts 2020 führen:

Zunächst vorweg, es ist natürlich keine Steuererhöhung geplant.

Beim Gesamtergebnisplan ergibt sich derzeit bei erwarteten Erträgen von rd. 240,6 Mio. € und erwarteten Aufwendungen von rd. 240,5 Mio. € ein Überschuss von rd. 0,1 Mio. € und, wie schon erwähnt, damit zum dritten Mal in Folge ein ausgeglichener Haushalt. Der erwartete Überschuss für 2020 fällt im Vergleich zu 2019 mit rd. 0,1 Mio. € geringfügig niedriger aus.

Diese leichte Verschlechterung beruht darauf, dass die erwarteten Ertragssteigerungen geringfügig hinter den Aufwandssteigerungen zurückbleiben.

Es werden Ertragssteigerung insbesondere erwartet:

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird eine Verbesserung von insgesamt rd. 1,1 Mio. € erwartet.

Sowie auch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rd. 2,0 Mio. €. Die Ansätze wurden - wie immer - unter Berücksichtigung der Landesmodellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz aus dem August 2019, den Orientierungsdaten des Landes aus August 2019 sowie den örtlichen Gegebenheiten ermittelt.

Bei den Schlüsselzuweisungen des Landes ist ebenfalls mit Mehrerträgen von rd. 2,8 Mio. € zu rechnen.

Demgegenüber steht insbesondere die Senkung der Buchwertgewinne aus Grundstücksgeschäften im Bereich der Vermarktung von Grundstücken im Entwicklungsgebiet der Entwicklungsgesellschaft Viersen (rd.1,4 Mio. €). Die Vermarktung des Gebietes ist überwiegendabgeschlossen.

Das Volumen der Erträge steigt insgesamt gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,7 Mio. €. Dem steht jedoch eine Aufwandssteigerung in Höhe von rd. 4,8 Mio. € gegenüber:

Insbesondere höhere Personal- u. Versorgungsaufwendungen (rd. 1,9 Mio. €) sowie

höhere Transferaufwendungen (rd. 3,2 Mio. €) sind zu verzeichnen. Darin enthalten ist eine um rd. 2,4 Mio. € höhere Kreisumlage, rd. 1,9 Mio. € mehr für den Ausbau der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und rd. 0,7 Mio. € mehr für die Hilfen zur Erziehung. Dem gegenüber steht der Wegfall des „Fonds Deutsche Einheit“ mit rd. 2,4 Mio. €.

Mehraufwendungen entstehen auch durch den Aufbau und die Inbetriebnahme der neuen IT-Struktur u. den IT-Support an städt. Schulen (rd. 0,2 Mio. €) und für ein geplantes

Klimafolgenanpassungskonzept (rd. 0,1 Mio. €).

Ein Wort zur Kreisumlage: Wir haben den bisherigen Umlagehebesatz von 35,7 v.H. unverändert berücksichtigt. Bisher gibt es auch kein Signal des Kreises, dass er den Hebesatz anzuheben gedenkt.Gleichwohl steigt die Kreisumlage durch die angestiegenen Umlagegrundlagen. Ich gehe davon aus, dass die Erhöhung der Landschaftsverbandsumlage durch das Mehraufkommen der Kreisumlage kompensiert werden kann. Der Kreis will seinen Haushaltsplan im Januar 2020 einbringen und im März 2020 verabschieden, das Benehmensherstellungsverfahren ist für Oktober/November 2019 angekündigt, die Vorstellungder Eckdaten des Haushalts für Mitte November 2019. Dann werden wir mehr Gewissheit haben.

Die Planungen für die Folgejahre weisen ebenfalls Überschüsse aus, nämlich

2021 = rd. 0,2 Mio. €

2022 = rd. 0,2 Mio. € und

2023 = rd. 2,9 Mio. €

Der Anstieg des Überschusses in 2023 ergibt sich insbesondere durch eine erwartete Steigerung der Schlüsselzuweisungen, des Anteils an der Einkommensteuer und der Landeszuweisungen für den Ausbau der Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen. Die Datenlage 2023 ist noch ungewiss, zeigt aber eine positive Tendenz auf.

Auch der Gesamtfinanzplan weist bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 228,8 Mio. € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 219,4 Mio. € einen Überschuss an liquiden Mitteln für den konsumtiven Bereich von 9,4 Mio. € aus.

Im Bereich der Investitionen ergibt sich im Saldo ein Fehlbedarf von 5,4 Mio. € Bei der Finanzierungstätigkeit ist im Saldo ein Fehlbedarf von 3,8 Mio. € zu verzeichnen.

Insgesamt aber weist der Gesamtfinanzplan einen geringfügigen Zuwachs an liquiden Mitteln von 0,2 Mio. € aus.

Die Kreditaufnahme beträgt 4,4 Mio. € In dieser Höhe darf die Stadt Viersen unter Berücksichtigung des selbst auferlegten Kreditdeckels Kredite aufnehmen und ist eine Kreditaufnahme auch veranschlagt. Hinzu kommen rd. 1,7 Mio. € an Förderkrediten aus dem Programm „Gute Schule 2020“, die vollumfänglich in Sanierungsmaßnahmen an städtischen Schulgebäuden fließen.

Da die Zins- und Tilgungsleistungen für die Kredite „Gute Schule 2020“ durch das Land übernommen werden, wird der städtische Haushalt insoweit nicht belastet. Eine Netto-Neuverschuldung ist bisher nicht geplant, vielmehr sollen in 2020 Schulden i. H. v. rd. 3,8 Mio. € abgebaut werden. Die Stadt verfolgt damit konsequent das Ziel des nachhaltigen Schuldenabbaus weiter.

Der sog. „Kreditdeckel“ trägt dazu nicht unerheblich bei. 2012 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossen, ist es dessen Ziel, durch reduzierte Investitionstätigkeit die Abschreibungsbelastung in den Ergebnisplänen der Folgejahre zu minimieren sowie ebenfalls die Zinsbelastung zu senken. Dadurch entsteht zugleich ein Entschuldungseffekt, da die Kreditaufnahme geringer ist als die städtischen Tilgungsleistungen. Details zur Berechnung finden Sie im Vorbericht unter „3.2.2 Finanzplaninvestiv“.

In der Planung 2020 ist der immer noch geltende Kreditdeckel auch noch einhaltbar (aber auch nur wegen der möglichen Kompensation durch vorhandene liquide Mittel und Ansparungen der Allgemeinen Investitionspauschale aus Vorjahren). Ab 2021 indes wird darüber nachzudenken sein, wie bei den erheblichen, aber notwendigen Investitionen (Schulinfrastruktur wie Ausbau digitaler Medien und Errichtung moderner Gebäudestrukturen, Kita, OGS etc.) eine Einhaltung des Kreditdeckels im Rahmen eines freiwilligen Sparkonzepts aussehen kann. Erste Gespräche sollen im politischen Arbeitskreis „Haushaltskonsolidierung“noch in 2019 begonnen werden.

Geplante Investitionen insgesamt: 13,8 Mio. €

In 2020 sind insbesondere folgende neue investive Maßnahmen geplant:

Neubau Rettungswache Dülken (Planung vorbehaltlich neuer Rettungsdienstbedarfsplan)

Neubau von 2 OGS-Gebäuden an städtischen Grundschulen (Planungskosten in 2020)

Zweitstandort Primusschule (Planungskosten in 2020), wobei hierzu zu erwähnen ist, dass wir noch in Abstimmungsgesprächen mit dem Kreis in Bezug auf die Kostentragung sind,

Bauliche Neugestaltung Schulhof Anne-Frank-Gesamtschule Lindenstraße sowie Albert-Schweitzer-

Schule

Umbau Lange Straße (Förderprojekt „Historischer Stadtkern Dülken“)

Erneuerung der Weiherstraße (Baubeginn in 2020)

Vollausbau der Karlstraße

Ersteinrichtung neuer Kindertageseinrichtungen

Investitionskostenzuschuss für Naturrasenplatz + Leichtathletikanlage im Sportpark Hoher Busch

Umgestaltung Bolzplatz Boisheim

Fortgesetzt werden im Wesentlichen folgende Investitionsmaßnahmen:

Erwerb Fahrzeuge für Feuerwehr, Rettungsdienst und Städtische Betriebe

Sanierung Feuerwehrgerätehaus Süchteln

Abschluss von Sanierungsmaßnahmen an diversen städtischen Schulgebäuden im Rahmen der Förderprojekte „Gute Schule 2020“ und „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“sowie der Ausbau der IT-Infrastruktur an den Schulgebäuden

Bauliche Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Schule

Fortsetzung der baulichen Maßnahmen an der Anne-Frank-Gesamtschule (Südstadt)

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet

„Kinderinseln auf der Löhstraße“

Investitionskostenzuschuss für die Erweiterung der Betriebsstelle Süchteln an den Niersverband

Schultoiletten sind dabei ein Thema für sich. Hier ist der Sachstand im Moment nicht so, wie Sie und wir uns das wohl wünschen. Ohne dem weiteren Beratungsprozess im Schul- und Bauausschuss vorgreifen zu wollen, auch das Gebäudemanagement leidet letztlich unter Fachkräftemangel, daher sind dort auch weitere Stellen zum Stellenplan 2020 angemeldet worden. Dabei kann im weiteren Prozess auch über eine Erhöhung der Fremderledigung diskutiert werden.

Der voraussichtliche Stand der Verschuldung beträgt zum 31.12.2020 rd. 131,4 Mio. € Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1.698 € auf Basis der Einwohnerzahl von 77.403 Einwohnern.

Der Haushalt 2020 (und auch die Folgejahre) enthält noch einige Unwägbarkeiten, wie ich bereits zuvor erwähnte. Jetzt werden Sie womöglich sagen „Das tut er immer!“. Und in gewisser Weise stimmt das auch, denn zwar hat Herr Gehrmann eine Glaskugel auf seinem Besprechungstisch stehen, teilt mir aber (leider) regelmäßig mit, dass diese Kugel nicht die gewünschten Auskünfte zu geben bereit sei. In die Zukunft sehen können wir alle nicht und daher kennen wir nicht alle Entwicklungen, die sich (noch) ändernd auf den Haushaltsplan auswirken könnten. Bei einigen Punkten indes scheint gewiss, dass hier noch Änderungen im Beratungsprozess oder danach eintreten können:

Das liegt auch am frühen Zeitpunkt der Einbringung des Haushalts. Dadurch, dass bereits im September der Planentwurf Ihnen zur Verfügung steht, können eine Reihe Punkte noch nicht endgeprüft sein, so etwa der Stellenplan und das PAKK, oder aber liegen noch nicht vor, so etwa die November-Steuerschätzung oder die endgültigen Parameter des Kreishaushalts, dessen Benehmesherstellungsverfahren ja erst im November stattfinden wird und der Kollege Kreiskämmerer den Planentwurf erst im Januar 2020 in den Kreistag einbringt. Diese Unwägbarkeit aufgrund früher Planeinbringung wird sich allerdings in 2020 verändern müssen, denn am 13.09.2020 ist bekanntlich die Kommunalwahl angesetzt. Es wird ab dem 01.11.2020 einen neuen Rat der Stadt Viersen geben und dieser wird dann den Haushalt 2021 beraten und beschließen, daher ist die Einbringung des Planentwurfs 2021 derzeit für den 22.12.2020 geplant.

Am 20.09.2019 hat das Klimakabinett getagt und sich auf ein Maßnahmenpaket verständigt. Dieses muss aber zunächst Gesetz werden und zum anderen erkennen lassen, was dies konkret für die Kommunen bedeutet. Nicht nur vor diesem Hintergrund erstellt die Stadt ein Klimafolgenanpassungskonzept, wofür ja rd. 0,1 Mio. € eingeplant sind.

Das PAKK (Personalaufwandskonsolidierungskonzept) in seiner an das freiwillige Sparkonzept angepassten Version enthält bereits pauschale Reduzierungen bzw. Anpassungen, aber eben nicht stellenplanscharf, denn die Bedarfsprüfungen für die von der Verwaltung angemeldeten Stellenmehrbedarfe von 51,5 neuen Stellen fänden sich überwiegend im Bereich Bildung (Kitas, OGS), Sicherheit (Rettungspersonal), aber auch in der Kernverwaltung gibt es angemeldete Bedarfe (z.B. Gebäudemanagement).

Beim Durchsehen des Entwurfs wird der eine oder andere sicherlich die Integrationspauschale suchen und nicht finden. Da bis zum Redaktionsschluss des Entwurfs unklar war, ob die Pauschale über 2019 hinaus gezahlt wird, haben wir sie aus Gründen der Vorsicht nicht in den Entwurf aufgenommen. Wenn bis zur abschließenden Beratung im Dezember hierzu feststeht, dass diese gezahlt wird (und in welcher Höhe), würde sie ergebnisverbessernd auf die Veränderungsliste gesetzt.

Die bisherige Steuerkrafterwartung hat eine positive Entwicklung genommen. Gleichwohl muss man unmittelbar korrespondierend erwähnen, dass dies durch andere Effekte (z.B. erhöhte Umlagen) wieder neutralisiert wird und sich eine Eintrübung der konjunkturellen Entwicklung abzeichnet, wobei unklar ist, wie schnell und stark dies auch Viersen treffen könnte. Nicht völlig unerwähnt lassen möchte ich, dass uns möglicherweise in 2020 oder danach auch Gewerbesteuereinnahmen verloren gehen könnten.

Weitere „teure“ Folgen von Gesetzespaketen aus Bund und Ländern drohen, die nicht oder nicht ausreichend die kommunalwirtschaftlich gebotene, ja vielmehr notwendige Konnexität beachten.

Man kann und muss dem Rat der Stadt Viersen, Ihnen allen attestieren, dass Sie in den vergangenen Jahren trotz Haushaltssicherungskonzept eine Kommunalpolitik mit Augenmaß gemacht haben, denn nur so konnte es gemeinsam gelingen, die Haushaltssicherung zu verlassen. Daran sollten alle auch weiterhin gemeinsam festhalten, denn Viersen hat sehr viel zu bieten und sollte dies auch weiterhin können. Die Stadt hält ein enorm großes Angebot an freiwilligen Leistungen, u.a. im Kulturbereich vor. Dieses Angebot, so hat es mein Vorgänger Dr. PaulSchrömbges im vergangenen Jahr genannt, geht deutlich über das gesetzlich vorgegebene Mindestmaß hinaus und auch diese Leistungen sind es, die Viersen besonders lebenswert machen. Da kann und möchte ich ihm nicht widersprechen.

Mein Dank gilt natürlich und uneingeschränkt den Kolleginnen und Kollegen der Kämmerei, die in bewährter Art mit Umtriebigkeit, Ruhe und Kraft den Ihnen überreichten Haushaltsplanentwurf erstellt haben, Ihnen allen ein herzliches „Danke sehr!“, in besonderer Weise auch dem Kämmereiamtsleiter, Herrn Michael Gehrmann, der vermutlich letztmalig die Haushaltsplanerstellung betreut hat, da er im kommenden Jahr in den Ruhestand einzutreten gedenkt. Mein Dank gilt auch den übrigen Kolleginnen und Kollegen des gesamten Hauses, die in den vergangenen Tagen und Wochen die fachlichen Anmeldungen und Zahlen erstellt und zugeliefert haben.