Brauchtum in Viersen : Partyband heizt den Schützen ein

St.-Josefs-und-St.-Gereon-Schützenbruderschaft feiert von Freitag bis Montag.

Die Königin Kerstin Wassenberg und ihre Ministerinnen Heike Schneider und Marion Luhnen feiern mit der St.-Josefs-und-St.-Gereon-Schützenbruderschaft Krefelder Straße von Freitag bis Montag das Schützen- und Heimatfest. Dreh- und Angelpunkt der Kirmesaktivitäten ist das Festzelt an der Krefelder Straße. Am Freitag geht es um 19.30 Uhr los mit dem Partyabend. Dazu spielt die Liveband „Saturn“ auf.

Am Samstag treten die Bruderschaftler am Käffchen am Steinkreis um 17 Uhr an. Sie holen das Königshaus ab und marschieren mit ihm aus. Die Totenehrung erfolgt mit Kranzniederlegung am Sektionskreuz Krefelder Straße und es wird dann der Maibaum Ecke Krefelder Str./Robend errichtet. Der Königs-Gala-Ball beginnt um 19.30 Uhr im Festzelt - mit der Liveband „Saturn“.