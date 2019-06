Dülken Kulturbunt : Mediterrane Nacht und mehr

Die Mediterrane Nacht mit einem Adriano-Celentano-Double lockte im vergangenen Jahr viele Hundert Menschen auf den Alten Markt. In diesem Jahr steigt die Nacht am 3. August. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Die Organisatoren von „Dülken kulturbunt“ stellten jetzt das neue Programm vor. Die Veranstaltungsreihe geht bereits ins elfte Jahr und bietet vom Wildkräuter-Workshop bis zu Jugend-Literaturtagen ein breites Angebot.

Vor elf Jahren stellte die Stadtverwaltung gemeinsam mit engagierten Dülkener Bürgern und der Sparkassenstiftung unter dem Namen „Dülken kulturbunt“ erstmals ein Kulturprogramm für Dülken vor. Auch in diesem Jahr beginnt am Freitag, 5. Juli, wieder ein unterhaltsames vielseitiges Kulturprogramm in Dülken. Um 17 Uhr gibt es im Café Kantinchen an der Kreuzherrenstraße 49 Literaturtipps „Lieblingsbücher – von uns für Sie und umgekehrt“ und um 19 Uhr erinnert Wolf Wiedemann im Café Kultur Zur Narrenmühle, Lange Straße 167, mit einem Konzert an das Mega-Event vor 50 Jahren in Woodstock.

Zu einer Gartenlesung mit Krimiautorin Jutta Chrisanth lädt Angela Klein-Kohlhaas am Freitag, 9. August, um 18.30 Uhr in ihren Garten „Achter het murtje“ an der Tilburger Straße 10 ein. Titel der Veranstaltung: „Mordadella Italiana“.

Info Das vollständige Programm Was Flyer mit dem vollständigen Programm werden in wenigen Tagen veröffentlicht. Wo Die Programmzettel liegen in allen öffentlichen Gebäuden, dem Dülken-Büro und in der Dülkener Sparkassen-Filiale aus.

Einen Wildkräuter-Workshop initiiert Meike Koppmann am Samstag, 10. August, von 16 bis 19 Uhr im Café Kultur Zur Narrenmühle. „Haben unsere Vorfahren noch 450 Wildkräuter genutzt, kommen wir heute auf maximal 20, wobei diese Zahl noch nicht heimische Kräuter wie etwa die Kapuzinerkresse beinhaltet“, sagt sie.

Eine Radierwerkstatt mit Tetra Pak, Ausstellung und Workshops bietet Stefi Mann-Nichiteanu vom 29. August bis 1. September im Konzept 48/11 an der Lange Straße 48. Anmeldungen bei Andrea Vogt, Telefon 0173 5244637.

Das Mühlenfest gehört ebenfalls zum Dülkener Kulturprogramm: vom 20. August bis 1. September findet es mit vielen Aktivitäten auf dem Alten Markt statt. Und von Mitte August bis Mitte September verwandelt sich die Altstadt in eine öffentliche Galerie, bei der die Schaufenster der Einzelhändler von vielen Künstlern gestaltet werden.

Eine kulinarisch-musikalische Reise durch Europa bietet das Café Kultur zur Narrenmühle am Samstag, 21. September, und auch die Dülkener Kinder- und Jugendliteraturtage KiJuLitTa vom 15. bis 25. Oktober gehören traditionell zum Programm von „Dülken Kulturbunt“.

Das Programm beschließen wird wieder der Fröhliche Musikgenuss in der Pfarrkirche St. Cornelius „Carpe diem“ mit vielen jungen Musikern. Die Flyer mit dem kompletten Programm werden in den nächsten Tagen in der Sparkasse und im Dülken-Büro sowie in allen öffentlichen Gebäuden ausliegen.