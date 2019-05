Schützenfest in Viersen-Dülken : König Niklas feiert an der Waldnieler Straße

Dülken Das Schützenfest der Dülkener St.-Georg-Schützenbruderschaft beginnt am Freitag, 10. Mai, mit einer Mega-Party.

Am Samstag, 11. Mai, ist um 15 Uhr der Umzug mit Abholen des Königs und der Errichtung des Kirmesmaien am Festzelt. Um 19.30 Uhr beginnt der Schützenball. Am Sonntag, 12. Mai, ziehen die St.-Georg-Bruderschaftler mit den Bruderschaften des Bezirksverbandes nach der Festmesse um 9.30 Uhr in der St.-Cornelius-Kirche zur Theodor-Frings-Allee. Dort halten sie die Parade am Rathaus ab und schließen danach am Ehrenmal die Kranzniederlegung mit großem Zapfenstreich an. Anschließend marschieren sie gemeinsam ins Festzelt zum Klompen-Ball.