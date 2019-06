Viersen : Offenes Boule-Turnier am Fronleichnamstag

Offenes Boule-Turnier am Fronleichnamstag

Am Donnerstag steigt in Viersen ein Boule-Turnier. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Viersen Der Viersener Petanque Club veranstaltet am Fronleichnamstag, 20. Juni, bereits zum 8. Mal ein großes offenes Boule-Turnier, das sich im Laufe der Jahre zu einem der größten Turniere am Niederrhein entwickelt hat.

Bis zu 100 Doublette-Mannschaften aus dem In- und Ausland werden auf der Boule-Anlage an der Weiherstraße in Viersen-Beberich erwartet.