Kirche : Frauen pilgern von St. Gereon zur Marienkapelle

Die Katholischen Frauengemeinschaften (kfd) im Kreis Mettmann veranstalten am Mittwoch, 12. Juni, ihre traditionelle Fußwallfahrt von der Kirche St. Gereon in Monheim über den Rheindamm zur Marienkapelle. Die kfd von Langenfeld und Monheim organisieren diese Wallfahrt seit vielen Jahren und hoffen wieder auf zahlreiche Teilnehmerinnen. Die Pilgerinnen, ob zu Fuß oder per Rad, treffen sich um 15 Uhr in der Turmkapelle von St. Gereon, Franz-Boehm-Straße 6, zur ersten Statio. Ursula Reif wird die Wallfahrt leiten und mit den Teilnehmerinnen an einigen Stationen beten. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Um 16 Uhr beginnt die Heilige Messe in der Marienkapelle, An d`r Kapell. Wer anschließend bei Kaffee und Kuchen im Hotel „Zum Vater Rhein“ den Tag ausklingen lassen möchte, möge sich bis zum 7. Juni unter Telefon 02173 57228 (Maria Poot) anmelden.