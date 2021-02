Klimaschutz mit jungen Bäumen : Neue Laubbäume für den Grenzwald

Grenzland Wie sich die Forstbetriebsgemeinschaft Niederkrüchten-Schwalmtal in ihrem Gebiet für den Klimaschutz einsetzt und Ausfälle ausgleicht.

„In den 90er-Jahren wurde schon begonnen, Laubbäume zu pflanzen. So können wir schauen, wie sich diese Baumart entwickelt“, so Schulwitz. Die Roteiche etwa komme mit der Trockenheit am besten klar, sie werde aber nicht im großen Stil gepflanzt. Damit Waldbesitzer Laubbäume pflanzen, gibt es eine Förderung vom Land NRW mit Festbeträgen für die Eigentümer. Aufgeforstete Flächen werden eingezäunt, um die jungen Bäume vor Wildbiss zu schützen. Diese Kosten trägt der Waldbesitzer. „Wir haben einen zu hohen Wildbestand. Ohne Zaun könnte es zu einem Totalausfall kommen“, sagt Hans-Peter Siegers, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft. Sie will den Wald als Allgemeingut bewahren. „Der Grenzwald ist ein Klimapuffer für umliegende Gemeinden. Der Wald hat für die Bewohner und die anliegenden Landwirte eine klimaregulierende Wirkung“, sagt er. Nun sei regelmäßig Regen nötig, damit die jungen Bäume gut anwachsen.