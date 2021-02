Neue Bänke für Brüggen : Zwei neue Bänke werden aufgestellt

Brüggen Um auf den weg zwischen Zentrum und Friedhof in Brüggen Pausen einlegen zu können, gibt es dort bald zwei neue Sitzgelegenheiten.

Die Verwaltung wird zwei neue Bänke aufstellen, damit Senioren auf dem Weg vom Zentrum bis zum Friedhof an der Herrenlandstraße Pausen einlegen können. Diesen Wunsch haben Senioren an die CDU herangetragen, wie CDU-Fraktionschef Klaus Lamers sagte. Bisher gibt es lediglich eine Bank an der Hochstraße 2. Mit dem Aufstellen der Bänke (Kosten: zwischen 3000 und 3500 Euro) setzt die Brüggener Gemeindeverwaltung den Antrag der CDU-Fraktion um, wie Bürgermeister Frank Gellen (CDU) in der jüngsten Sitzung den Ratsmitgliedern mitteilte.