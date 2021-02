Corona im Kreis Viersen : Weitere Todesfälle und Nachweise von Mutationen

Kreis Viersen Aktuell gelten im Kreis Viersen 196 Menschen als infiziert. Am Vortag waren es noch 203 Personen. Zudem sind zwei weitere Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.

Zwei weitere Menschen im Kreis Viersen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. Es handelt sich nach Angaben des Kreises Viersen um zwei 78-jährige Frauen aus Viersen. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona auf 238. Am Freitag wurden dem Kreis Viersen 23 Neuinfektionen bekannt. Aktuell gelten 196 Menschen als infiziert. Der Inzidenz-Wert liegt weiterhin bei 42. Bislang wurden nach Angaben des Kreises Viersen in 44 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen (+5). Da nicht alle positiven Proben sequenziert beziehungsweise typisiert werden, geht der Kreis aufgrund epidemiologischer Zusammenhänge von weiteren 46 Infektionen mit Mutanten aus (+1). Davon entfallen 71 Ansteckungen auf die südafrikanische und 19 auf die englische Variante. Insgesamt 409 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

In Viersen gelten aktuell 70 Menschen als infiziert (-2), in Nettetal 29 (-1), in Brüggen zwölf (+1), in Schwalmtal 13 (unverändert), in Niederkrüchten elf (+1).