Kostenpflichtiger Inhalt: Klimafolgen in Viersen : CDU fordert Wasserversorgungskonzept

In längeren Trockenperioden können Hausbrunnen trockenfallen. Die Folge: Aus dem Wasserhahn tröpfelt es höchstens noch. Foto: Patrick Pleul/dpa Foto: dpa/Patrick Pleul

Viersen In Teilen Viersens sei die Trinkwasserversorgung nicht mehr ausreichend gewährleistet, sagen die Christdemokraten. Stadt und NEW sollen nach Lösungen suchen. Die NEW verweist auf mögliche Mehrkosten für Gebührenzahler.