Unfall in Viersen

Viersen Bei einem Unfall in Viersen ist ein 57-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Ein 57-jähriger Radler ist am Samstag bei einem Unfall auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Viersen leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr er gegen 11 Uhr in Richtung Gladbacher Straße. Ein 72-jähriger Viersener wollte ihn mit seinem Auto überholen und übersah dabei, dass der Radler auf die Linksabbiegerspur wechseln wollte. Der stürzte beim Zusammenstoß.