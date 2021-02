Brauchtum in Viersen : Schützen veröffentlichen Jahresleitwort

Viersen Bezirksbundesmeister Hans-Willi Pergens und die beiden Viersener Bezirkspräsides Pfarrer Helmut Finzel sowie Pfarrer Roland Klugmann haben dazu ein Video erstellt, um die Jahresbotschaft zu verkünden und zu deuten.

Bezirksbundesmeister Hans-Willi Pergens und die beiden Viersener Bezirkspräsides, Pfarrer Helmut Finzel sowie Pfarrer Roland Klugmann, erstellten dazu ein Video, um die Jahresbotschaft zu verkünden und zu deuten. Es entstand ein 13-minütiger Clip in der St.-Konrads-Kapelle an der Niers – im kleinen Sakralraum auf der Grenze zwischen Viersen und Willich. Er lieferte auch ein Symbol für Grenzerfahrungen – Grenzen, an die in diesen Tagen und Wochen auch persönlich viele Menschen kommen. „Wie dieses neue Schützenjahr werden wird, keiner weiß es, keiner kann es voraussagen. In diese Situation hinein lassen wir mit dem neuen Leitwort zu uns sprechen“, erläutert Pfarrer Helmut Finzel. „Mir hat dieser Vers direkt zugesagt, bringt er doch schon auf den ersten Blick etwas zur Sprache, was unsere heutige Situation nach diesem schwierigen Jahr 2020 und den weiter andauernden Folgen der Corona-Pandemie trifft“, ergänzt Pfarrer Roland Klugmann.