Zwei Männer bauen einen langen Zaun am Grenzwald : Naturschutz mit Hammer und Säge

Albert Erkens von der Unteren Naturschutzbehörde (r.), Jagdaufseher Antonius Kiwall (l.) und Jagdkollege Markus Lücker (M.) freuen sich über den Zaunbau, der die Fläche mit den Heidemooren und Sanddünen schützt. Foto: Bianca Treffer

Brüggen Mit einem an das natürliche Landschaftsbild angepassten Holzzaun ist der sensible Bereich des Heidemoores im Grenzwald gesichert. Dahinter steckt viel ehrenamtlicher Einsatz von Antonius Kiwall und Markus Lücker.

Der Ausblick ist einmalig. Umgeben von Wald liegt das Heidemoor mit seinen Dünenlandschaften in der kleinen und großen Sonsbeck im Grenzwald. Vereinzelte Birken stehen in der Fläche, die ansonsten von einer Landschaft mit Heide und vielen Gräserarten bestimmt wird. An den Rändern des Gebietes sind immer wieder moorige Wasserflächen zu sehen. Wer ruhig und still an dem Holzzaun stehen bleibt, der das Gelände einfasst, hört Frösche quaken und sieht mit etwas Glück Zauneidechsen, die sich an warmen Plätzen sonnen. Ein Kleinod, das Jagdaufseher Antonius Kiwall sehr am Herzen liegt und daher hat er sich dafür auch mit seinem Jagdkollegen Markus Lücker eingesetzt. Der Zaun, der das Gebiet im Bereich des Heidemoores Sonsbeck umgibt und schützt, ist von den beiden Männern gesetzt worden – und hat eine längere Geschichte.

„Ich habe hier schon im Jahr 2016 einen ersten Holzzaun errichtet, weil es etliche Spaziergänger gab, die die ausgeschilderten Wege verließen und in das Naturschutzgebiet Heidemoore liefen, dort auf den Dünen ihre Picknickdecke ausbreiteten oder ihr Stühlchen mit Blick aufs Wasser aufstellten. Damit zerstörten sie Pflanzen und störten die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum“, sagt Kiwall. In Absprache mit dem Jagdpächter, Förster und der Biologischen Station setzte Kiwall in den Bereichen, wo vermehrt in das geschützte Gebiet eingetreten wurde, Abgrenzungen.

Info Richtiges Verhalten in Schutzgebieten Gefahren In Naturschutzgebieten dürfen die Wege nicht verlassen werden, ansonsten droht ein Verwarngeld. Auch Rauchen und offenes Feuer sind verboten. Kontrollen Das Team der Unteren Naturschutzbehörde wurde verstärkt. In den Naturschutzgebieten werden seitdem vermehrt Kontrollen durchgeführt.

Der Holzzaun fiel Albert Erkens von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Viersen auf, als in diesem Bereich im Rahmen des EU-geförderten Integrierten Life Projekt „Atlantische Sandlandschaften“ die Fläche und auch die Umgebung der Moore naturschutzfachlich weiter entwickelt werden sollten. Die offenen Binnendünen und Sandheiden sollten mit ihrer typischen Vegetation wiederhergestellt werden. „Von der Unteren Naturschutzbehörde haben wir den Zaun sehr begrüßt. Wir wollten ihn nicht einfach für die Maßnahmen entfernen, ohne mit dem Erbauer Kontakt aufgenommen zu haben. Daher habe ich einen Zettel an den Zaun gespickt und darum gebeten, der Zaunbauer solle sich doch bei mir melden“, erzählt Erkens.

Kiwall las den Zettel und meldete sich bei der Unteren Naturschutzbehörde. Der Jagdaufseher wurde über die geplante Maßnahme informiert. Aus dem Erstgespräch wurde schnell eine Zusammenarbeit. Vor dem Hintergrund, dass einer der Premiumwanderwege durch das Gebiet läuft und Besucher diesen verlassen, um das streng geschützte Gebiet der kleinen und großen Sonsbeck immer wieder auf unerlaubte Weise zu betreten, lag der Unteren Naturschutzbehörde genauso viel an einem Zaun zum Schutz wie Kiwall.

Doch zunächst wurde der Zaun rückgebaut, da mit schwerem Gerät auf die Fläche gefahren werden musste. Als die Freisetzung der Dünen abgeschlossen war, ging Kiwall wieder an den Zaunbau. Diesmal zusammen mit seinem Jagdkollegen Markus Lücker. „Jäger zu sein bedeutet in erster Linie die Hege und Pflege der Natur und dazu gehören auch Schutzmaßnahmen wie dieser Zaunbau“, erklärt Lücker sein Engagement. Wobei der Zaun diesmal verlängert wurde. „Anhand der Trampelpfade, die vom Wanderweg abgehen, konnte man genau sehen, wo die Spaziergänger in die Moor- und Dünenlandschaft eingetreten sind. Entsprechend haben wir den Zaun gesetzt“, informiert Kiwall.

Der alte Zaun erhielt etliche Meter dazu. Die Pfähle stammen aus dem extrem robusten Robinienholz und die Querhölzer aus heimischem Schwarzkiefernholz. 120 Stammelemente, geliefert vom Förster, schälten Kiwall und Lücker dafür ab. Timo Wassmann, ebenfalls ein Jäger, half mit dem Erdbohrer, die Löcher für die Pfähle zu bohren. Mit Hammer, Säge und Holz ging es dann in die Fläche. An insgesamt vier Wochenenden entstand der Zaun im ehrenamtlichen Einsatz, wobei er rund drei Hektar Fläche schützt. Nägel kamen nicht zum Einsatz. Es wurde nur mit dem Material Holz gearbeitet.