Post DHL Group Neuer Paketshop in Alt-Viersen

Viersen · Die Deutsche Post DHL Group hat einen neuen Paketshop im Eckshop in Alt-Viersen an der Sittarder Straße 89 eingerichtet. Er hat an sieben Tagen die Woche geöffnet, immer von 8 bis 22 Uhr.

26.05.2023, 09:06 Uhr

Der neue Paketshop befindet sich an der Sittarder Straße. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Der neue Paketshop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren, teilte das Unternehmen mit. Auch werden Briefmarken in Form von Markensets sowie Paketmarken verkauft. Kunden können sich Sendungen direkt an die Filiale schicken lassen und dort abholen.

(mrö)