Monheim Solarbetriebene DHL-Packstation in Monheim eröffnet

Der Fokus von Deutsche Post und DHL liege vermehrt in der Umsetzung nachhaltiger Citykonzepte: Die Packstationen befänden sich in der Regel an zentralen Orten des täglichen Lebens, betont Ernzer. Im Rahmen einer Kooperation mit der Deutschen Bahn baut DHL Packstationen auch an Bahnhöfen auf. „Die DHL Packstation ist ein Kernelement bei der Umsetzung einer nachhaltigen Logistik“, sagt Hermann Wildenhues, Niederlassungsleiter Düsseldorf von Post & Paket Deutschland.