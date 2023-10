Modellprojekt mit US-Partner DHL plant breiten Einsatz von klimaneutralem Kerosin

Eine erste Bio-CNG-Tankstelle gibt es bereits – und zwar seit Ende September am Paketzentrum in Greven (Münsterland). Eine weitere Tankstelle ging am Donnerstag am Paketzentrum in Osterweddingen (Sachsen-Anhalt) ans Netz. Bis nächstes Jahr sollen insgesamt elf CNG-Tankstellen aufgebaut sein.