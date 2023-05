Mehr Service für Bücherei-Kunden Bücherei öffnet länger und nimmt jetzt auch Karte

Seit April hat die Gemeindebücherei in Schwalmtal ebenso wie die in Niederkrüchten mit Andrea Otten eine neue Leiterin: In beiden Einrichtungen sind zudem Ehrenamtler aktiv. Otten will die Büchereien perspektivisch zu Treffpunkten machen und plant auch einen Sommerleseclub für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien.