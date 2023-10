Im Kiosk Neuer Paketshop öffnet am Nachbarsberg in Haan

Die DHL hat einen neuen Paketshop beim Kiosk am Nachbarsberg in der Friedrich-Ebert-Straße 111-117 eingerichtet. Dieser wird erst seit knapp einem Jahr von Özcan Oktay betrieben. Damit bauen Deutsche Post und DHL die Zahl ihrer Standorte für die Paketeinlieferung weiter aus. Der neue Paketshop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren sowie den Verkauf von Briefmarken. Auch werden Retouren teilnehmender Händler unverpackt angenommen. Für die Kunden werden neben den Postfilialen und Packstationen so neue Standorte geschaffen, an denen sie ihre Pakete schnell und problemlos einliefern können.