Schützenfeste 2023 Festzelt ade — wo Viersens Schützen feiern

Viersen Noch immer wirkt Corona nach — das betrifft auch die Viersener Schützenbruderschaften, die an diesem Wochenende in die Schützenfest-Saison starten. Termine haben sich verschoben oder Bruderschaften suchten für ihr Schützenfest nach einer Alternative für das Festzelt, weil hierfür die Preise drastisch angestiegen sind. Sie arbeiteten auch am Festprogramm ihrer Veranstaltungen, weil es nicht mehr ins „Wie-gehabt-Programm“ passt. Eine Übersicht.