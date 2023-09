An der Pestalozzistraße Die Post ist jetzt mit einer neuen Filiale in Gierath präsent

Die Zeit der Übergangslösung ist vorbei. In diesem Tagen haben die Deutsche Post und ihre Partnerin Marion Eßer die neue Postfiliale in Gierath an der Pestalozzistraße eröffnet. Die neue Filiale ersetzt den Service der bisherigen Übergangsfiliale am selben Standort, die bis Ende August in Betrieb war. „Durch diese Neueröffnung sind der Standort und der Kundenservice in Jüchen-Gierath weiter sichergestellt“, erklärt die Deutsche Post.