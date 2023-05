Bauausschuss Viersen Weyers-Schule wird später fertig

Nach der Sanierung der Paul-Weyers-Schule am Standort Boisheim sollten die Schüler eigentlich nach den Sommerferien in das sanierte Gebäude umziehen. Doch dieser Zeitplan ist nicht mehr zu halten. Darüber wird die Stadtverwaltung in der nächsten Sitzung des Bauausschusses am Dienstag, 6. Juni, informieren. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Bürgerhaus Dülken, Lange Straße 2. Hintergrund: Noch sind einzelne kleinere Gewerke nicht vergeben, bei der Lieferung der Fenster gibt es eine Verzögerung. Der Umzug soll nun in den Herbstferien erfolgen.