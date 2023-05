Festhalle Viersen ausverkauft Großer Applaus für Ute Lempers „Rendezvous mit Marlene“

Wo hört Marlene Dietrich auf? Wo fängt Ute Lemper an? Das war jetzt in der Festhalle schwer zu sagen. Die in Münster geborene Musikerin Ute Lemper war, um den Text eines ihrer vorgetragenen Songs (falsch) zu zitieren, „von Kopf bis Fuß auf Marlene eingestellt“. Sie spielte ihr Programm „Rendezvous mit Marlene“.