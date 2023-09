Neuigkeiten bei der Post in Viersen Postfiliale in Dülken schließt - so geht es weiter

Die Postfiliale in Viersen-Dülken zieht in neue Geschäftsräume. Dies teilt die Post/DHL Group mit. Der bisherige Standort an der Venloer Str. 3 schließt mit Ablauf des Freitags, 29. September. Am Montag, 2. Oktober, öffnet die Filiale am neuen Standort in der Viersener Straße 95. Die Zweigstelle am neuen Standort hat folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr. „Durch den Umzug der Postfiliale sind der Standort und der Kundenservice in Viersen-Dülken auch weiter sichergestellt“, teilt die Post mit. Weitere Infos gibt es online: Unter deutschepost.de/standorte finden die Kunden alle Standorte von Postfilialen und DHL Paketshops inklusive Öffnungszeiten sowie von Briefkästen und Packstationen.