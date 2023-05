Brauchtum in Viersen Premiere: Ummer und Heimer feiern gemeinsam Schützenfest

Was sind die interessantesten Programmpunkte? Zum Schützenfestauftakt gibt es diesen Samstag um 18 Uhr ein Platzkonzert bei „Alberts Dorfschänke“. Am Sonntag, 28. Mai, beginnt um 15.30 Uhr der Zapfenstreich am Ummer Kreuz. Die Vorparade ist um 17 Uhr auf dem Flitzplei. Der Spätschoppen mit Musik, Tanz und buntem Programm startet um 18 Uhr. Die große Parade, der Höhepunkt des Schützenfestes um den Helenenberg, beginnt am Montag um 10.40 Uhr an der Kirche. Statt hoch zu Pferd zu sitzen, geht der 78-jährige Generalfeldmarschall Hans-Josef Kaum zu Fuß, das ist ihm in mehr als 50 Jahren Reiterei noch nie passiert: „Wir verzichten auf die Pferde, weil die Wege kürzer sind als sonst.“ Nach der Parade geht’s zum Frühschoppen.