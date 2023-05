NRW-Stiftung investiert in Niederkrüchten Wie aus der früheren Sandgrube ein Naturparadies wurde

Karl-Heinz Erdmann erläuterte die Anfänge der Stiftungsarbeit. Im Jahr 1986 wurde die Stiftung von Ministerpräsident Johannes Rau in Anlehnung an den British Trust gegründet, um das Natur- und Kulturerbe zu pflegen und zu schützen. Dies funktioniere nicht, so Erdmann, ohne die regionalen Betreuer und zahlreichen ehrenamtlichen Helfer wie zum Beispiel die Ehrenamtler aus dem Verein Naturschutzbundes Deutschland (Nabu).