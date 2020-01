Kultur in Brüggen : Ole Lehmann macht die Brüggener fröhlich

Brüggen Der Wahl-Berliner trat in der Gemeinde auf. Eine Kurzkritik.

Ole Lehmann, Hanseate mit Wahlheimat Berlin, Musicalsänger und seit 27 Jahren Stand-up-Comedian, ist fröhlich. Gern auch ohne Grund. Diese Grundfröhlichkeit vermisst er bei vielen Menschen, die ihn an Zombies aus „The Walking Dead“ erinnern. Jeden lächeln und laut lachen zu lassen und ihn somit in einen „Homo fröhlich“ zu verwandeln: Der Titel seines Programms macht Lehmanns Mission im Kulturforum Schloss Dilborn klar. Und diese Mission gelang.

Seine Storys aus dem Alltag eines schwulen Mannes waren rasant dargeboten, Lehmann sprühte vor Charme und Spielfreude und erhielt viel Applaus: ob ein Trotzanfall in der Küchengeräte-Abteilung, weil der Freund nicht die sündhaft teure Küchenmaschine mitbezahlen will, die schmerzhafte Premiere bei der Thai-Massage (zuvor souverän von 30 auf 60 Minuten erhöht), der Käse-Kauf im Biomarkt oder ein ungewollter Abstecher zur Nazi-Kneipe. Stark: Seine Interpretation von Bob Geldorfs „I don’t like Mondays“. Wer Ole Lehmann gesehen hat, startete den Montag als Homo fröhlich. Ein grandioser Start in die Kultursaison.