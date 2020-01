Hallenfußball : Eine souveräne Vorstellung ohne Gegentor

Der 1. FC Viersen hatte allen Grund zum Jubeln, als Mesut Yanik den Siegerpokal der Hallenstadtmeisterschaft in die Höhe reckte. Es war der dritte Titel in Folge für die Viersener. Foto: Tom Ostermann

Bezirksliga-Tabellenführer 1. FC Viersen präsentierte sich bei der Stadtmeisterschaft überlegen. Im Finale gab’s ein 7:0 gegen Boisheim.

Der 1. FC Viersen hat erneut den Stadtmeistertitel in der Halle souverän verteidigt und damit zum dritten Mal in Folge gewonnen. Im Finale bezwang die Mannschaft von Trainer Kemal Kuc den B-Ligisten TSV Boisheim mit 7:0. Der dritte Platz ging an den B-Ligisten Blau-Weiß Concordia Viersen, der im direkt ausgetragenen Neunmeterschießen den Landesligisten ASV Süchteln mit 3:2 bezwang.

Im Finale lag der 1. FC Viersen schon nach wenigen Minuten durch einen Doppelschlag von Abdulkerim Berit Arslan und ein Boisheimer Eigentor mit 3:0 in Führung. Damit war jeglicher Elan der Boisheimer schon dahin. In der Folge kamen die Viersener ohne große Gegenwehr noch zu den Toren durch Morten Heffungs (2), Ahmet Sinan Ilhan und Tayfun Yilmaz. „Das war eine klare Sache“, freuten sich Kuc und Daniel Saleh, der Sportliche Leiter der Viersener. „Und wir haben es tatsächlich geschafft, im gesamten Turnier kein Gegentor zu kassieren, Wahnsinn! Jetzt freuen wir uns auf das Masters am Wochenende.“ Boisheims Trainer John Hesen präsentierte sich trotz der klaren Final-Niederlage mit strahlender Miene: „Wir sind bis ins Finale gekommen. Was will man denn noch mehr. Jetzt geht’s zum Masters!“

Info 1. FC Viersen mit sieben Titeln am erfolgreichsten Titelsammler Bei den Viersener Hallenstadtmeisterschaften haben der 1. FC Viersen und der ASV Süchteln in den vergangenen zehn Jahren die Titel unter sich ausgemacht. Mit dem diesjährigen Sieg im Finale gegen Boisheim holten die Viersener bereits zum siebten Mal den Titel, drei gingen an Süchteln. Vizemeister Zweiter wurde der Dülkener FC gleich dreimal in den vergangenen zehn Jahren. Auch der TSV Boisheim kommt jetzt auf immerhin drei Vizemeisterschaften im vergangenen Jahrzehnt.

Gleich im ersten Halbfinale wuchs der B-Ligist TSV Boisheim über sich hinaus und bot dem Landesligisten aus Süchteln mehr als nur Paroli, so dass es nach der regulären Spielzeit 3:3 (Tore ASV Kai Schürmann, Johannes Leske, Markus Keppeler; TSV: Norman Tescher/2, Andre Schinkels) stand und ein Neunmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Dort zeigte der B-Liga-Vierte die besseren Nerven und gewann am Ende mit 6:5. Im anderen Semifinale ließ der Bezirksliga-Spitzenreiter 1. FC Viersen gegen den B-Ligisten Blau-Weiß Concordia Viersen nichts anbrennen und siegte durch die Tore von Erdem Eroglu, Dario Krezic und Tayfun Yilmaz (2) mit 4:0.