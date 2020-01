Schwalmtal Kleine Könige und Sternträger waren zu Gast im Rathaus in Schwalmtal-Waldniel.

Wie andere Sternsinger auch hinterließen sie mit weißer Kreide den Segensspruch und sammelten Spenden für Kinder in Not. Für den Abstecher in die Verwaltung bedankte sich Bürgermeister Michael Pesch (CDU) bei den Kindern und Jugendlichen mit einer Spende und einer Stärkung.