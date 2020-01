Ehrenamt in Brüggen : Langjährige Brachter Chorsänger wurden ausgezeichnet

Brüggen Acht Sänger wurden geehrt.

Der Brachter Kirchenchor an St. Mariä Himmelfahrt Bracht hat im neuen Pfarrheim am Bischof-Dingelstad-Platz seine erste Cäcilienfeier gemacht. Er ehrte Mitglieder für Treue und Verbundenheit zum Chor. So gehört der Vorsitzende Hermann-Josef Leven dem Chor bereits 45 Jahre an und erhielt dafür ein Präsent.