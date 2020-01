Viersen-Süchteln : Kirchengemeinde meldet Schäden durch Vandalismus

Viersen An zwei Wochenenden sollen Unbekannte ein Tor und einen Schaukasten zerstört haben.

Am Sonntagmorgen hat die Küsterin der evangelischen Gemeinde in Viersen-Süchteln den Schaden entdeckt: An einem der beiden Schaukästen ist die Scheibe eingeschlagen, zwei Aufkleber sind oben an den Rand gepappt worden.

Es ist nicht der erste Fall von Vandalismus, mit dem es die Gemeinde zu tun hat. Am Wochenende zuvor sei das Metalltor am Kirchgarten aus den Angeln gehoben oder gedrückt worden, berichtet Gemeindesekretärin Nicole Hoffmann. Das Tor sei bereits repariert worden, die Scheibe am Glaskasten werde ausgetauscht. Der finanzielle Schaden sei nicht so groß, „aber es geht um Vandalismus – das ist so ein bisschen beunruhigend“, sagt Hoffmann.