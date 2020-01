Kurzkritik : Erinnerungen an einen, den die Nazis vertrieben

Viersen Aufführung der Kammerspiele Magdeburg mit den Hamburger Kammerspielen erinnerte in der Festhalle an Paul Abraham.

An ihn, den deutschsprachigen ungarisch-jüdischen Komponisten der Operetten „Blume von Hawaii“ und „Viktoria und ihr Husar“, erinnerte in der Festhalle eine Aufführung der Kammerspiele Magdeburg mit den Hamburger Kammerspielen. Was die Aufführung auszeichnete, war die deutliche Herausstellung der Widersprüche im Leben des Komponisten, seine großartigen musikalischen Erfolge, seinen durch die Nazis verursachten Absturz in die Bedeutungslosigkeit, seine Verarmung und schließlich seine geistige Umnachtung. Gut war auch, dass die Szenen nicht chronologisch aufgebaut wurden, sondern im ständigen Wechsel zwischen Lebensabschnitten. So wurden die Widersprüche dieser Biographie schonungslos deutlich.