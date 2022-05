Straßenbau in Brüggen : Kreis Viersen beendet Sanierung an der Kreisstraße 3

Brüggen Für rund 295.000 Euro hat der Kreis Viersen die Brüggener Straße und die Breyeller Straße (Kreisstraße 3) herrichten lassen.

Der Kreis Viersen hat die Arbeiten an der Kreisstraße 3 (Brüggener und Breyeller Straße) beendet; er hat dafür rund 295.000 Euro investiert. Der zweite Bauabschnitt beinhaltete die Fahrbahnsanierung der Breyeller Straße auf einer Länge von rund 160 Metern zwischen den Einmündungen Boerholzer Straße (K 26) und Kahrstraße. Außerdem ließ die Gemeindeverwaltung Brüggen dort Arbeiten an den Kanaldeckeln ausführen. Zuvor war im ersten Bauabschnitt die Fahrbahn der Brüggener Straße auf einer Länge von rund 560 Metern zwischen den Einmündungen Alst (L 387) und der Straße Am Aeschenbaum saniert worden. Am 25. April war Baustart; die Brüggener Straße hatte der Kreis Viersen bereits am 11. Mai wieder freigegeben.