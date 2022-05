Vorfall in Viersen-Dülken : Feuerwehr rettet Hund aus brennender Wohnung

Viersen Die Feuerwehr hat einen Brand an der Eltener Straße in Viersen-Dülken gelöscht und einen Hund gerettet. Die Kripo ermittelt nun zur Brandursache.

Eine brennende Wohnung an der Eltener Straße in Viersen-Dülken hat am Samstag, 28. Mai, für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Verletzt wurde dabei niemand, die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten evakuiert werden. Auch die Bewohner, die nicht zu Hause waren, konnten aufatmen: Ihr Hund, der beim Ausbruch des Feuers allein in der Wohnung war, konnte unbeschadet gerettet werden.