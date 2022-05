Kultur in Viersen : Wie es bei der kölschen Kultband Höhner weitergeht

Bei Frank Schiffers (l.) Talkrunde in Viersen stellten die Höhner ihr Buch zum 50-jährigen Band-Bestehen vor. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Die Höhner feiern ihr 50-jähriges Bestehen und veröffentlicht am 30. August deshalb ein Buch. Das stellten sie erstmals in einer Sonderausgabe von „Franks Sitzecke“ vor. Ein außergewöhnlicher Abend.

Kölsche Lebensart spüren, Bandgeschichten erfahren und gemeinsam mit den Höhnern singen: All das war am Freitag bei einer Sonderausgabe von „Franks Sitzecke“ im VW Zentrum Waldhausen & Bürkel in Viersen möglich. Der Viersener Moderator Frank Schiffers konnte Henning Krautmacher, Hannes Schöner, Jens Streifling und Micki Schläger für seine Talk-Runde gewinnen. Dabei haben die Musiker auch dank der gelungenen Moderation so manches Geheimnis verraten und mit charmanten Geschichten für einen kurzweiligen Abend gesorgt.

Der Anlass: Die kölsche Band feiert ihr 50-jähriges Bestehen und veröffentlicht am 30. August passend deshalb das Buch „50 Jahre Höhner: Wo mer sin es Kölle“. In Viersen wurde zum ersten Mal daraus vorgelesen: „Das sind Zeilen, die bei uns Höhnern mit vielen Emotionen verbunden sind“, erläutert Micki Schläger. Der Keyboarder hat eine besondere Verbindung zum Kreis Viersen: Er arbeitete einige Zeit bei dem Reiseveranstalter Glauch in Dülken. „Mein Vater wollte, dass ich etwas Vernünftiges mache“, sagt er mit einem breiten Grinsen. Doch sein Herz wollte immer die Musik. Deswegen bewarb sich Schläger erfolgreich mit einem kreativen E-Mail-Betreff bei den Höhnern. Während alle Bewerber auf einen klassischen Betreff (Bewerbung als Keyboarder) setzten, überzeugte Schläger mit „Keyboarder gefunden“.

Frontsänger Henning Krautmacher steigt zum Jahresende aus der Band aus. Wie der 65-Jährige zur Kultband kam: Er spielte bei einer kleineren Band und besuchte mit ihr einen Gig von den Höhnern. „Wir durften danach auf der Anlage von den Höhnern spielen“, erinnert er sich. „Am nächsten Tag rief mich mein Vorgänger Peter Horn an und sagte, dass wir uns treffen müssen. Er fragte mich tatsächlich, ob ich der neue Frontmann werden möchte.“ Krautmacher wollte und stand mit Peter Horn noch ein Jahr auf der Bühne.

Mit Patrick Lück haben die Höhner bereits einen Nachfolge-Frontsänger gefunden. Auch er steht gemeinsam mit Krautmacher seit November 2021 auf der Bühne: „Meine positive Erfahrung von damals ist auch der Grund, weshalb wir Patrick mit auf der Bühne haben“, so Krautmacher.

Auch Hannes Schöner kündigte in der Corona-Pandemie seinen Rücktritt an. Er berichtet von einem besonders emotionalen Moment: „Ich bin mit den Liedern der Beatles groß geworden und habe von meinen Kollegen zum Abschied eine Originalgitarre von John Lennon geschenkt bekommen.“ Ein Abschiedskonzert gab es noch nicht. Fans können sich also nach dem Ausstieg der beiden Musiker auf ein Konzert freuen, so die Höhner.