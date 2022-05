Kirchliches Leben im Grenzland : Ein bewegender Abschied für Pfarrer Christoph Helbig

Zum Schluss applaudierte die Gemeinde in der evangelischen Kirche in Breyell stehend Pfarrer Christoph Helbig, der nach Moers wechselt. Foto: Heribert Brinkmann

(hb) Zum 1. Juli fängt Pfarrer Christoph Helbig sein neues Amt an der Stadtkirche in Moers an. Am Samstag kam seine alte Gemeinde in der evangelischen Kirche in Breyell zusammen, um gemeinsam Abschied zu nehmen. Dieser besondere Gottesdienst fiel passend in die Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, von Abschied und Neuanfang.

Im Abschiedsgottesdienst entpflichtete Petra Vahrenhorst vom Synodalvorstand den Pfarrer. Nach 22 Jahren verlässt Pfarrer Christoph Helbig die evangelische Kirchengemeinde Bracht-Breyell. In dieser langen Zeit hat er die Gemeinde geprägt. Seine humorvolle Art hat viele Herzen geöffnet, beim Abschied ist zu spüren, dass viele ihren Pfarrer ungern ziehen lassen. Helbig hat vieles und viele bewegt. Er hat neue liturgische Formen eingeführt, hat die Kirche für neue Lieder und Musik geöffnet. Er hat Familien von Taufe über Konfirmation und Trauung begleitet. Die Stunden mit Sterbenden haben ihm Demut gelehrt.