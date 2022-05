Kreis Viersen : Zwei Menschen sterben nach Corona-Infektion

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist die Zahl der Menschen, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus starben, weiter gestiegen. Wie der Kreis Viersen mitteilte, starben eine 58-jährige Frau aus Viersen und ein 95-jähriger Mann aus Nettetal nach einer Corona-Infektion.

Insgesamt wurden dem Kreis Viersen seit Donnerstag, 19. Mai, 675 neue Corona-Fälle bekannt. Der Kreis meldet derzeit die Zahl der Neuinfizierten nur noch einmal wöchentlich. Von den 675 neuen Fällen wurden 116 in Willich, 87 in Kempen, 54 in Tönisvorst und 32 in Grefrath registriert. In Brüggen gab es seit dem 19. Mai 23 Fälle, in Nettetal 79, in Niederkrüchten 47, in Schwalmtal 76 und in Viersen 158.