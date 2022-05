Brauchtum in Niederkrüchten : Elmpt feiert mit jungem Königshaus

Niederkrüchten Nach drei Jahren des Wartens war es für das Königshaus um Jannik Scholz endlich soweit: Es konnte beim Schützenfest elegant gekleidet aufziehen.

Die „Roten Husaren“ wurden 1981 zunächst als „Blaue Husaren“ gegründet. Damals wurden die Uniformen zur Frühkirmes geliehen. 1982 wurden dann neue rote Uniformen in Eigeninitiative mit einem Zuschuss der Bruderschaft angeschafft, die Stunde der „Roten Husaren Elmpt“. Der erste Aufzug in roten Uniformen erfolgte 1983. Die „Roten Husaren“ waren damit nach Gründung der Züge „70er Offiziere“ und „Königsjäger“ der dritte eigenständige Zug in der Bruderschaft Elmpt. Der jetzt in Born wohnende Peter Baumeister musste sich entscheiden zwischen der Teilnahme am Schützenball in Elmpt mit seiner St.-Maria-Bruderschaft Overhetfeld oder bei der St. Antonius-Bruderschaft Born in Bracht. Der 62-Jährige entschied sich als Overhetfelder Fahnenoffizier im sechsten Jahr für Elmpt und ist mit den Wallensteinern tags darauf beim großen Umzug in Bracht.