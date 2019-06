Kindertagespflege : Kinder im eigenen Garten betreuen

Brüggen/Niederkrüchten Durch einen Grundkurs können Tagespfleger Kinder in Vollzeit von Zuhause aus betreuen und so den Bedarf decken.

Auf dem „Lütters Hof“ in Oberkrüchten betreut Claudia Lütters sechs Kinder in der Randzeitenbetreuung – davon drei Kinder in Vollzeit. „Ich nehme bereits ab 6 Uhr Kinder an und bringe sie dann zum Kindergarten oder zur Schule“, sagt Lütters. Seit zehn Jahren ist die 44-jährige Mutter dreier Kinder in der Tagespflege tätig. Nach der Bewerbung beim Kreisjugendamt absolvierte sie die Grundqualifizierung und den Aufbaukurs für Tagesmütter. „Dann kann man fünf Kinder in Vollzeitbetreuung aufnehmen“, sagt Gabriele Kox vom Kreisjugendamt. Als Fachberaterin ist sie zuständig für Tagesmütter und Eltern in Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten. „Tagesmütter sind gefragter denn je. Viele haben einen Schwerpunkt in der Betreuung. Im Fokus steht immer das Kind, dem muss es gut gehen und dafür müssen alle in der Betreuung beteiligten Personen miteinander reden“, sagt Kox.