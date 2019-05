Grenzland : Neues Online-Portal für Kinderbetreuung startet

Eltern aus dem Grenzland, die einen Kita-Platz oder Tageseltern suchen, können sich ab sofort über das neue Onlineportal anmelden. Foto: dpa. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Eltern müssen sich bis spätestens 14. November des Jahres vor dem gewünschten Betreuungsbeginn anmelden.

Ab sofort können auch Eltern aus Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal ihren Bedarf an Kita- und Tagespflegeplätzen selbstständig melden. Das Jugendamt des Kreises Viersen bietet dafür die Internet-Plattform „Kita-Online“ an.

Über die Website des Kreises gelangen die Eltern ab sofort auf das zentrale Portal, etwa ab Mitte Mai dann auch über die Webseiten der Kommunen. Wenn Eltern ihr Kind bereits persönlich in der Kindertagesstätte angemeldet haben, werden diese Anmeldungen automatisch im neuen Portal übernommen. Eine erneute Anmeldung ist nicht mehr erforderlich.

Auf der Seite können die Eltern zwischen Betreuung in der Kita oder bei Kindertageseltern wählen. Ein Kind kann auch für beide Betreuungsarten angemeldet werden. Der Bedarf muss mindestens sechs Monate vor dem gewünschten Betreuungsbeginn gemeldet werden. Das gilt für einen Platz in einer Einrichtung ebenso wie für einen Platz in der Kindertagespflege.

Was Eltern beachten Müssen: Ihre Bedarfsmeldung ist auch weiterhin nicht automatisch eine Zusage in der Wunsch-Kita oder der Wunschtagespflegestelle. Bei der Anmeldung für eine Kita können bis zu drei unterschiedliche Einrichtung genannt werden. Die Kriterien, die die Kitas bei der Vergabe der Plätze anwende, können laut dem Kreis Viersen unterschiedlich sein. Für alle gilt aber: Vor der Anmeldung muss es einen persönlichen Kontakt zwischen den Eltern und dem Kita-Team gegeben haben.

Sollte kein Kita-Platz angeboten werden können, kann das Kreisjugendamt auch alternativ für Mädchen und Jungen unter drei Jahre einen Platz in der Tagespflege vermitteln.

Die Kita-Plätze werden von 15. November bis 14. Januar in den Kitas vergeben. In dieser Zeit ist das Portal für die Anmeldung gesperrt. Eltern müssen sich also bis spätestens 14. November des Jahres vor dem gewünschten Betreuungsbeginn anmelden.

Ab 15. Januar können die Eltern ihre Anmeldungen dann wieder einsehen, bei Bedarf persönlich Daten oder die Wunschreihenfolge der Einrichtungen ändern und nachschauen, ob sie eine Zusage für einen Platz bekommen haben. Bei einer Zusage für die Kita setzt sich deren Leitung mit den Eltern in Verbindung. Für Kinder ohne Betreuungsplatz soll es laut Kreis weitere Vermittlungsschritte in den Kitas und beim Kreisjugendamt geben.

Anders als für die Kita ist die Anmeldung für Kindertagespflege während des gesamten Jahres möglich. Nach der Anmeldung erhalten die Eltern alle Informationen und Anträge von der Fachberatung für Kindertagespflege per E-Mail. Sie werden dann zu einem Beratungsgespräch im Jugendamt eingeladen, um anschließend für das Kind einen passenden Betreuungsplatz in der Kindertagespflege zu vermitteln. Informationen über Tagespflegemütter oder -väter in ihrer Umgebung können Eltern online unter www.familienwegweiser-kreisviersen.de finden.