Auszeichnung : Besondere Ehrung für van Gansewinkel

Schwalmtal Klaus van Gansewinkel hat beim Schützenfest seiner St.-Sebastianus-Bruderschaft Amern St. Georg aufgrund seiner großen Verdienste im Verein und auf Bezirksebene mit der Auszeichnung des St.-Sebastianus-Ehrenkreuzes eine besondere Ehrung erhalten.

Der 55-Jährige, der unter anderem 1988 Bruderschafts-Prinz, Bezirksprinz und Diözesan-Prinz war, ist jetzt über 85 Jahre in seinen Vorstandsämtern tätig gewesen (Bruderschaft 42 Jahre, Schießgruppe 23 Jahre, Bezirksarbeit 20 Jahre). Im Bezirksverband ist er als Koordinator der Vogelschießanlage aktiv, hat diese seinerzeit in Eigenleistung geplant und mit gebaut. Er disponiert die Vergabe der Bezirksvogelschussanlage. off